Nina-Maria Mixtacki: Im Paradies geht es auch den Tieren gut

Kommentar
Die Imbissbude als Paradies? Nina-Maria Mixtacki kann sich nichts Schrecklicheres vorstellen. Denn Gott, schreibt sie, waren Tiere nicht egal. Deshalb sollten wir sie auch mit Respekt behandeln - und nicht nur als potenzielles Würzfleisch betrachten.
Normalerweise machen wir das ja nicht, dass wir die Kolumnen aufeinander beziehen, aber dieses Mal kann ich nicht anders. Unsere kirchliche Landschaft lebt ja von Vielfalt, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen widerspiegelt. Von Kirchenmusik bis Lobpreis, von Waldgottesdienst bis zum Verständnis der biblischen Texte haben Gemeindeglieder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.