Nina-Maria Mixtacki: Man muss die Feste feiern, wie sie fallen

Seit zwei Jahren schreibt Nina-Maria Mixtacki nun schon ihre Kolumne an dieser Stelle. Zwei Jahre, in denen viel passiert ist, sie viel gelernt hat. Zeit, Danke zu sagen.

Es ist ziemlich genau zwei Jahre her, seit ich meine erste Kolumne für die „Freie Presse“ geschrieben habe. Seitdem ist eine Menge passiert – im Pfarramt, in der Welt und in meinem Leben.