Nina-Maria Mixtacki: Manchmal will der Glaube einfach nur Laub harken

Ausgerechnet beim Laubharken fällt Nina-Maria Mixtacki auf: Ein Glaube, der nicht sichtbar wird, bleibt leer. Was hilft dagegen? Notfalls sogar ein Laubbläser.

Glaube ohne Werke ist tot, denke ich seufzend, mit Blick auf die unendlichen Weiten der laubbedeckten Grünflächen, die vor mir liegen. Jetzt im Herbst, nach ein bisschen Frost und Sturm, wissen Sie erst einmal, wie viele Bäume Sie ihr Eigen nennen dürfen.