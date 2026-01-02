MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma.
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma. Bild: Bild: Mark Frost/Illustration: Clara Meinhold Foto: Mark Frost
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma.
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma. Bild: Bild: Mark Frost/Illustration: Clara Meinhold Foto: Mark Frost
Meinung
Kommentar
Nina-Maria Mixtacki: Mögen Sie Veränderung?
Redakteur
Von Nina-Maria Mixtacki
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Räumen Sie zum Beispiel regelmäßig Ihre Wohnung um oder probieren Sie etwas ganz Neues aus – ein Hobby, einen Kleidungsstil, vielleicht sogar eine neue Haarfarbe?

Manche Menschen blühen regelrecht auf, wenn sie etwas verändern können. Andere dagegen halten gern an dem fest, was sich bewährt hat. Wahrscheinlich hat die jeweilige Präferenz sowohl etwas mit dem Charakter als auch mit dem Alter zu tun.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
Von Nina-Maria Mixtacki
4 min.
23.12.2025
4 min.
Nina-Maria Mixtacki: Von den Räumen unseres Lebens
Meinung
Redakteur
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma.
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ – singen wir mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit. Aber: Worum geht es eigentlich?
Nina-Maria Mixtacki
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
05.12.2025
4 min.
Nina-Maria Mixtacki: Saunaerkenntnisse
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma.
Im Ruhebereich der Sauna lasse ich eigentlich meine Augen lieber zu. Neulich ließ ich meinen Blick doch etwas freier schweifen.
Nina-Maria Mixtacki
Mehr Artikel