Nina-Maria Mixtacki: Mögen Sie Veränderung?

Räumen Sie zum Beispiel regelmäßig Ihre Wohnung um oder probieren Sie etwas ganz Neues aus – ein Hobby, einen Kleidungsstil, vielleicht sogar eine neue Haarfarbe?

Manche Menschen blühen regelrecht auf, wenn sie etwas verändern können. Andere dagegen halten gern an dem fest, was sich bewährt hat. Wahrscheinlich hat die jeweilige Präferenz sowohl etwas mit dem Charakter als auch mit dem Alter zu tun.