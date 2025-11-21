Nina-Maria Mixtacki: So fühlt sich Trost an

Eine Wanderung im Herbst. Mit dem Wetter kippt auch die Laune: Nina-Maria Mixtacki ist sauer. Doch dann gibt es eine Begegnung, die alles wieder ändert.

Unlängst verbrachten der beste Ehemann und ich zusammen mit einem guten Freund ein paar Urlaubstage in Tschechien. Da ich mich um die Unterkunft gekümmert hatte, mein Mann um die An- und Abreise, war es die Aufgabe des Freundes, ein paar mögliche Ausflüge und Wanderungen rauszusuchen. Eine dieser Wanderungen führte uns auf den Kalich, auf dem...