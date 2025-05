Nina-Maria Mixtacki: Stopptanz gegen die Langeweile

Kirche kann manchmal ziemlich langweilig sein, vor allem für Kinder. Die Sprache zu kompliziert, die Predigt zu lang. Aber es gibt Ideen, wie man das ändern kann.

Über zehn sehr wache Augenpaare starren mich an. Ihre Besitzer sind deutlich munterer als ich. Denn normalerweise habe ich so früh noch keine Termine. Es ist 7.30 Uhr, und ich bin in der Grundschule in Ottendorf. Verabredet habe ich mich mit der Gemeindepädagogin, die den Religionsunterricht hält, und den beiden Religionsklassen. Ich finde,...