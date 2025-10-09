Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma.
Nina-Maria Mixtacki ist Pfarrerin in Mittweida. An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Justus Geilhufe aus Großschirma.
Kommentar
Nina-Maria Mixtacki: Was wären wir nur ohne die Omas?
Redakteur
Von Nina-Maria Mixtacki
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Omas spielen eine wichtige Rolle darin, den Glauben in die Familien weiterzutragen. Und manchmal machen Omas aber auch einfach nur Wohnungen für ihre Enkel klar.

„Was würden wir nur ohne Omas machen?“, fragte mich meine Kollegin letztens, als wir zusammen auf dem Weg zum Pfarrkonvent waren. Wir sprachen über Taufen und Konfirmation und darüber, dass es oft die Omas sind, die den christlichen Glauben in den Familien weitergeben. Es sind die Omas, die still für ihre Kinder und Enkel beten, die alte...
Mehr Artikel