Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Ringe im OlympiaparkMünchen: Die Bürger der Stadt haben sich klar für eine Bewerbung entschieden.Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Ringe im OlympiaparkMünchen: Die Bürger der Stadt haben sich klar für eine Bewerbung entschieden.Foto: Sven Hoppe/dpa Bild: Sven Hoppe/dpa
Die Ringe im OlympiaparkMünchen: Die Bürger der Stadt haben sich klar für eine Bewerbung entschieden.Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Ringe im OlympiaparkMünchen: Die Bürger der Stadt haben sich klar für eine Bewerbung entschieden.Foto: Sven Hoppe/dpa Bild: Sven Hoppe/dpa
Meinung
Kommentar
Olympia-Entscheid: Münchens Ja schafft Fakten
Redakteur
Von Thomas Scholze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der großen Zustimmung der Münchner und Müncherinnen schwinden die Chancen für andere deutsche Bewerber wie etwa Berlin. Mit der Hauptstadt waren auch sächsische Olympiaträume verbunden.

Da zeigen uns die Bayern, wie es geht. Zwei Drittel der Münchner, die am Sonntag beim Volksentscheid abgestimmt haben, befürworten eine Olympiabewerbung der bayerischen Landeshauptstadt für Sommerspiele im Jahr 2036, 2040 oder 2044. Das ist ein überraschend klares Votum. Das ist ein Signal.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:29 Uhr
6 min.
München erhöht Druck auf DOSB nach klarem Olympia-Votum
Jubel nach einem klaren Votum: Die Befürworter freuen sich über das Ja zur Münchner Olympia-Bewerbung.
München setzt nach dem deutlichen Bürgervotum auf mehr Tempo bei der Olympia-Bewerbung – und bringt den DOSB in Zugzwang. Wie es jetzt weitergeht.
Christian Hollmann, Klaus Bergmann, Elke Richter, Marco Hadem und Christian Kunz, dpa
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
21.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit für deutsche Olympia-Bewerbung
Mit einem großen Bann auf dem Olympiaberg wird für eine Münchner Sommerspiel-Bewerbung geworben. (Archivfoto)
In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der dpa spricht sich fast jeder Zweite generell für eine deutsche Olympia-Bewerbung aus. Die Befragten äußern sich auch zu den vier Kandidatenorten.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel