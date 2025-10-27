Olympia-Entscheid: Münchens Ja schafft Fakten

Mit der großen Zustimmung der Münchner und Müncherinnen schwinden die Chancen für andere deutsche Bewerber wie etwa Berlin. Mit der Hauptstadt waren auch sächsische Olympiaträume verbunden.

Da zeigen uns die Bayern, wie es geht. Zwei Drittel der Münchner, die am Sonntag beim Volksentscheid abgestimmt haben, befürworten eine Olympiabewerbung der bayerischen Landeshauptstadt für Sommerspiele im Jahr 2036, 2040 oder 2044. Das ist ein überraschend klares Votum. Das ist ein Signal.