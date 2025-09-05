Rechtsextreme Eskapaden und ihre Folgen: Die Union läuft in die Falle, die ein Rechtsextremist ihr gestellt hat

Kommentar
Wegen des Verhaltens eines verurteilten Neonazis sollen Transrechte eingeschränkt werden: Ein Kommentar über die Schieflage einer aufgeheizten politischen Debatte.
Es wirkt, als käme der Fall Liebich der Union gerade recht. Ein Rechtsextremist entzieht sich seiner Gefängnisstrafe und als Reaktion darauf will die sächsische Justizministerin Constanze Geiert (CDU) die Rechte von Transpersonen einschränken.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.