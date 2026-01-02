Sorry, es geht um die Wurst, nicht um Wurst. Worauf es 2026 so alles ankommt

Stop doing. Die Zauberformel des Managements wäre ein guter Vorsatz für das Land. Denn es muss zum Wesentlichen zurückfinden, will es nicht den Weg von jenen gehen, die die guten Vorsätze erfanden.

Die Babylonier sind schuld. Vor 4000 Jahren haben sie mit den guten Vorsätzen angefangen. In Mesopotamien, dem Zweistromland zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat. Damals war das einer der Orte auf der Welt, an dem sich die ersten Hochkulturen entwickelten. Heute ist dort der Irak und ein Teil Syriens, und leider relativ häufig Krieg. Ein... Die Babylonier sind schuld. Vor 4000 Jahren haben sie mit den guten Vorsätzen angefangen. In Mesopotamien, dem Zweistromland zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat. Damals war das einer der Orte auf der Welt, an dem sich die ersten Hochkulturen entwickelten. Heute ist dort der Irak und ein Teil Syriens, und leider relativ häufig Krieg. Ein...