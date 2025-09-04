Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Paula Klüver (li.) und Adam Schwedhelm diskutierten ihre Standpunkte zum Wehrdienst.
Paula Klüver (li.) und Adam Schwedhelm diskutierten ihre Standpunkte zum Wehrdienst. Bild: Ulf Dahl
Paula Klüver (li.) und Adam Schwedhelm diskutierten ihre Standpunkte zum Wehrdienst.
Paula Klüver (li.) und Adam Schwedhelm diskutierten ihre Standpunkte zum Wehrdienst. Bild: Ulf Dahl
Meinung
Kommentar
Stell dir vor, es ist Krieg - aber wer geht hin?
Von Paula Klüver, Adam Schwedhelm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Deutschland debattiert über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Zwei junge Autoren der „Freien Presse“ überlegen, ob sie Deutschland verteidigen würden.

Eine Anfang August veröffentlichte repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa untersuchte die Bereitschaft der Deutschen, das Land im Kriegsfall zu verteidigen. Rund 60 Prozent der Befragten sind demzufolge „gar nicht“ oder „wahrscheinlich nicht“ bereit, im Falle eines militärischen Angriffs zur Waffe zu greifen. Bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Von Franz Feyder
2 min.
27.08.2025
2 min.
Kommentar zum Wehrdienstgesetz: Schluss mit Scheinargumenten
Meinung
Die Bundeswehr braucht wieder mehr Soldaten, um die Sicherheit des Landes verteidigen zu können. Dazu wird über die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert.
Deutschland braucht die Wehrpflicht – ohne ausufernde Debatten,
Franz Feyder
21.08.2025
4 min.
Von Klein auf die Erde retten: So viel wissen Chemnitzer Grundschulkinder über Recycling
Die „Wertstoffprofis“ begeistern die Schülerinnen und Schüler der Chemnitzer Grundschule Obere Luisenschule. Foto: Andreas Seidel
Die Zukunft der Erde betrifft vor allem die Jugend. Das Lerntheater der „Wertstoffprofis“ zeigt, wie Kindern Ressourcenbewusstsein mit Spiel und Spaß vermittelt werden kann.
Paula Klüver
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel