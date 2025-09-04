Stell dir vor, es ist Krieg - aber wer geht hin?

Kommentar
Deutschland debattiert über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Zwei junge Autoren der „Freien Presse“ überlegen, ob sie Deutschland verteidigen würden.
Eine Anfang August veröffentlichte repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa untersuchte die Bereitschaft der Deutschen, das Land im Kriegsfall zu verteidigen. Rund 60 Prozent der Befragten sind demzufolge „gar nicht“ oder „wahrscheinlich nicht“ bereit, im Falle eines militärischen Angriffs zur Waffe zu greifen. Bei...
