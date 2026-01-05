Trump spielt mit dem Schicksal der Nato

Kommentar
Nach der Entführung Maduros aus Caracas ist wohl Grönland das Ziel.
Es ist sicherlich kein Zufall, dass US-Präsident Donald Trump nach der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro aus dessen Heimatland jetzt wieder das Thema Grönland auspackt. Wer noch dachte, die Entführung von Maduro sei wegen dessen Regime irgendwie gerechtfertigt, sollte eine Gänsehaut bekommen. Denn Trump macht ganz...
