Anhänger der Regierung verbrennen eine US-Flagge in Caracas, nachdem US-Präsident Trump bekannt gegeben hatte, dass die US-Streitkräfte den venezolanischen Präsidenten Maduro und seine Frau gefangen genommen haben.
Anhänger der Regierung verbrennen eine US-Flagge in Caracas, nachdem US-Präsident Trump bekannt gegeben hatte, dass die US-Streitkräfte den venezolanischen Präsidenten Maduro und seine Frau gefangen genommen haben. Bild: Ariana Cubillos/AP/dpa
Meinung
Kommentar
Trump spielt mit dem Schicksal der Nato
Von Stefan Kegel
Nach der Entführung Maduros aus Caracas ist wohl Grönland das Ziel.

Es ist sicherlich kein Zufall, dass US-Präsident Donald Trump nach der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro aus dessen Heimatland jetzt wieder das Thema Grönland auspackt. Wer noch dachte, die Entführung von Maduro sei wegen dessen Regime irgendwie gerechtfertigt, sollte eine Gänsehaut bekommen. Denn Trump macht ganz...
