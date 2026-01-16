Unser Körper vergisst nicht

Wie ich bei einem Winterurlaub im Erzgebirge meinen Körper nicht als bloße Hülle, sondern als Wohnraum der Seele schätzen lernte.

Ähnlich wie mein Kollege Justus Geilhufe hatte ich zu Beginn des Jahres ein paar Tage Urlaub. Leider hatte der beste Ehemann von allen keinen, sodass wir nicht wegfahren konnten. Aber Sturmtief Elli zauberte mir sehr unverhofft, aber doch willkommen den schönsten Winterurlaub herbei, den ich mir nur vorstellen konnte.