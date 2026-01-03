US-Einsatz in Venezuela: Es ging wohl nie um Drogen

US-Präsident Donald Trump lässt den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro entführen. Ihm soll der Prozess gemacht werden – und das Land eine neue Führung bekommen.

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben US-Truppen Ziele in und um die venezolanische Hauptstadt Caracas angegriffen. Spezialkräfte entführten den Präsidenten Nicolás Maduro und seine Frau und brachten beide in die USA. Dort soll Máduro der Prozess gemacht werden – wegen angeblicher Verstrickung in Drogengeschäfte. Bis eine neue...