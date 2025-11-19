Verlegt den Buß- und Bettag in den Mai!

Der Buß- und Bettag ist nicht mehr zeitgemäß? Von wegen. Aber das Datum nervt. Hier ein Gegenvorschlag.

Na, wie halten Sie’s mit der Religion? Gar nicht, werden wohl viele Menschen in Sachsen antworten. Sie werden sagen, dass sie nicht Mitglied einer Kirche sind, nicht an einen Gott glauben, zum evangelischen Buß- und Bettag keinen Bezug haben.