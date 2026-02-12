Warum das Verhindern von Abstimmungsniederlagen für Sachsens Minderheitskoalition nicht die entscheidende Währung ist

Kommentar
Vor einem Jahr vereinbarten Landtag und Minderheitsregierung einen frühzeitigen Informationsaustausch zugunsten der Opposition. Hilft der nun auch bei der eigentlichen Bewährungsprobe?
Als ein CDU-Landesparteitag im Dezember 2024 mit großer Mehrheit den Koalitionsvertrag mit der SPD beschloss, schwor der heimliche Parteichef die Zuhörer auf regelrechte Schreckensszenarien ein: Es werde neben Kompromissen und Schmerzen auch Niederlagen geben – also etwas, das Sachsens ewiger Regierungspartei nie zuvor widerfuhr. Christian...
