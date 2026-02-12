MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Meinungen
  • |
  • Kommentare
  • |

  • Warum das Verhindern von Abstimmungsniederlagen für Sachsens Minderheitskoalition nicht die entscheidende Währung ist

K wie konsultieren – und kürzen? Vor einem Jahr unterzeichneten Landtag und Minderheitsregierung eine Vereinbarung.
K wie konsultieren – und kürzen? Vor einem Jahr unterzeichneten Landtag und Minderheitsregierung eine Vereinbarung. Bild: Ralph Köhler/propicture/Archiv
K wie konsultieren – und kürzen? Vor einem Jahr unterzeichneten Landtag und Minderheitsregierung eine Vereinbarung.
K wie konsultieren – und kürzen? Vor einem Jahr unterzeichneten Landtag und Minderheitsregierung eine Vereinbarung. Bild: Ralph Köhler/propicture/Archiv
Meinung
Kommentar
Warum das Verhindern von Abstimmungsniederlagen für Sachsens Minderheitskoalition nicht die entscheidende Währung ist
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einem Jahr vereinbarten Landtag und Minderheitsregierung einen frühzeitigen Informationsaustausch zugunsten der Opposition. Hilft der nun auch bei der eigentlichen Bewährungsprobe?

Als ein CDU-Landesparteitag im Dezember 2024 mit großer Mehrheit den Koalitionsvertrag mit der SPD beschloss, schwor der heimliche Parteichef die Zuhörer auf regelrechte Schreckensszenarien ein: Es werde neben Kompromissen und Schmerzen auch Niederlagen geben – also etwas, das Sachsens ewiger Regierungspartei nie zuvor widerfuhr. Christian...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
04.02.2026
3 min.
Sachsen führt ab 2027 Rechtsanspruch auf Bildungszeit ein - Sieben Abweichler in der CDU
Sachsens Landtag macht den Weg für Bildungsurlaub frei - den es damit ab 2027 in allen Bundesländern außer in Bayern gibt.
Mit großer Unterstützung aus drei Oppositionsfraktionen erhielt der CDU/SPD-Kompromiss zur bezahlten Freistellung von Beschäftigten die erforderliche Mehrheit im Landtag.
Tino Moritz
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
12.02.2026
9 min.
Regieren ohne Mehrheit in Sachsen: Kretschmers Mini-Koalition, der K-Mechanismus und die Opposition
Auf den Tag genau ein Jahr her: Ministerpräsident Michael Kretschmer und Landtagspräsident Alexander Dierks (beide CDU) unterzeichnen am 12. Februar 2025 eine Konsultationsvereinbarung zwischen Regierung und Parlament.
Vor einem Jahr sicherte die CDU/SPD-Minderheitsregierung dem Landtag frühzeitige Informationen über ihre Pläne noch vor dem eigentlichen parlamentarischen Verfahren zu. Hat sie deshalb noch keine Abstimmung verloren?
Tino Moritz
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel