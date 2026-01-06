MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aus für Rot-Lila in Brandenburg: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD, links) und Vize Robert Crumbach (Ex-BSW).
Aus für Rot-Lila in Brandenburg: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD, links) und Vize Robert Crumbach (Ex-BSW). Bild: Christophe Gateau/dpa
Aus für Rot-Lila in Brandenburg: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD, links) und Vize Robert Crumbach (Ex-BSW).
Aus für Rot-Lila in Brandenburg: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD, links) und Vize Robert Crumbach (Ex-BSW). Bild: Christophe Gateau/dpa
Meinung
Kommentar
Was der Bruch in Brandenburg für das BSW bedeutet
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gut ein Jahr nach ihrer Bildung ist die Potsdamer SPD/BSW-Koalition geplatzt. Für die Partei von Sahra Wagenknecht ist das zu Beginn des Wahljahres 2026 eine Hypothek - muss aber nicht ihr Ende sein.

In drei ostdeutschen Bundesländern war dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im September 2024 auf Anhieb zweistellig der Einzug in die Landtag gelungen: in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Wegen der AfD-Stärke winkten der jungen Partei damals gleich drei Regierungsbeteiligungen. Nur in Sachsen erlag sie nicht den Verlockungen der Macht - ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:55 Uhr
5 min.
Brandenburgs SPD zieht Reißleine - Aus für Koalition mit BSW
Er muss ein neues Regierungsbündnis bilden: Ministerpräsident Dietmar Woidke nach dem Aus der SPD/BSW-Koalition.
Ein politisches Experiment ist gescheitert: Deutschlands einzige SPD/BSW-Koalition zerbricht in Brandenburg. Ministerpräsident Woidke erklärt das Bündnis für gescheitert und peilt einen Neustart an.
Monika Wendel, Oliver von Riegen und Wilhelm Pischke, dpa
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
05.01.2026
4 min.
Koalition in Brandenburg wankt: SPD stellt BSW Ultimatum
Brandenburgs BSW-Finanzminister Robert Crumbach ist aus der Partei und der Landtagsfraktion ausgetreten (Archivbild).
Der Potsdamer Vize-Regierungschef und Ex-BSW-Landesvorsitzende Crumbach zieht Konsequenzen aus der anhaltenden Krise seiner Partei. Ist die bisherige Koalition am Ende? Die SPD fordert Klarheit.
Oliver von Riegen, Wilhelm Pischke und Verena Schmitt-Roschmann, dpa
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
Mehr Artikel