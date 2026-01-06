Was der Bruch in Brandenburg für das BSW bedeutet

Kommentar
Gut ein Jahr nach ihrer Bildung ist die Potsdamer SPD/BSW-Koalition geplatzt. Für die Partei von Sahra Wagenknecht ist das zu Beginn des Wahljahres 2026 eine Hypothek - muss aber nicht ihr Ende sein.
In drei ostdeutschen Bundesländern war dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im September 2024 auf Anhieb zweistellig der Einzug in die Landtag gelungen: in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Wegen der AfD-Stärke winkten der jungen Partei damals gleich drei Regierungsbeteiligungen. Nur in Sachsen erlag sie nicht den Verlockungen der Macht - ein...
