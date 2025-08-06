Wie gerecht lässt sich Ausfall aufteilen? Kommentar zum Schuljahresbeginn in Sachsen

Kommentar
Populär müssen die von Kultusminister Clemens durchgeboxten Maßnahmen zur Unterrichtsabsicherung nicht sein – aber wirken.
In Sachsen hat es sich Kultusminister Conrad Clemens bei Lehrer-Gewerkschaftern schon kurz nach Amtsantritt verscherzt, als er ohne die bis dahin gewohnte Rücksichtnahme eine Reihe von unliebsamen Vorschlägen machte – und letztlich auch durchsetzte. Altersermäßigungen treten nun erst später in Kraft, Anrechnungsstunden für Fachberater,...
