Wie lange ist Kretschmers CDU zu Kompromissen mit Links verdammt?

Beim CDU-Landesparteitag wurde ein Antrag zur Überwindung des Unvereinbarkeitsbeschlusses an die Landtagsfraktion überwiesen.

Sachsens CDU ist nicht die einzige Partei, die Scharmützel in der Öffentlichkeit scheut. Auch in anderen Parteien kommt es vor, dass für herausgehobene Parteiposten genauso viele Kandidaturen vorliegen wie Plätze zu vergeben sind. Ausnahmen so wie vor zwei Jahren, als sich die Frauen-Union bei den Vize-Posten übergangen fühlte und die...