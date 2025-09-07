1200 Gäste und 600 Maschinen: Glückliche Biker in Oederan

Flöha
Ein Wochenende voller Adrenalin und Gemeinschaft: Biker fachsimpeln über Technik, zwei Bands sorgen für Stimmung.
Die Sonne scheint, die Motoren brummen, der Startschuss fällt: Am Sonntagmittag starteten zahlreiche Biker zu einer Kirchturmtour durch die Region. Von Jung bis Alt waren zahlreiche Biker mit unterschiedlichen Motorrädern und Mopeds dabei. Oederans Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler) ließ es sich nicht nehmen, den Platz am Sonntag...
