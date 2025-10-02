125 Jahre Schule: In der Flöhaer Oberschule steigt das Partyfieber

Mit einer Festwoche feiern die Flöhaer den 125. Geburtstag der Oberschule. Das geht Schlag auf Schlag: Nach dem Sportfest folgen Jahrgangstreffen.

Die Geburtstagsfete zum 125-jährigen Schuljubiläum in Flöha Plaue nimmt Fahrt auf. Nachdem an zwei Auftakttagen bei Sportfesten Ausdauer und Schnelligkeit gefordert waren, empfingen die 460 Mädchen und Jungen sowie 37 Lehrer und Mitarbeiter ihre Gäste zu einem Tag der offenen Tür. Eltern, Geschwister und neugierige Einheimische schauten sich...