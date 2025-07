30 Minuten Musik zur Mittagszeit: Silbermannorgel erklingt in Oederan

Kirchenmusikdirektor Rudolf Winkler aus Marienberg gastiert am Donnerstag ab 12 Uhr in der Kirche Oederan.

Auch in diesem Sommer erklingt wieder jeden Donnerstagmittag ab 12 Uhr die Silbermannorgel in der Oederaner Stadtkirche. An diesem Donnerstag, 3. Juli, wird Kirchenmusikdirektor Rudolf Winkler aus Marienberg die Orgelmusik zur Mittagszeit gestalten. Zu seinem 30-minütigen Programm gehören Werke unter anderem von Georg Muffat, Johann Pachelbel,...