  • 800 Gewinne: Tombola-Erlös beim Handwerker- und Handarbeitsmarkt in Schellenberg ein Riesenerfolg

Flöha
800 Gewinne: Tombola-Erlös beim Handwerker- und Handarbeitsmarkt in Schellenberg ein Riesenerfolg
Von Claudia Dohle
Gemeinschaftsgeist im Erzgebirge: Schellenbergerinnen machen ihren Markt bei Augustusburg zum beliebten Fest. Über den Erlös freuen sich Kinder und das Team einer Kita in Hohenfichte.

Die Schellenbergerinnen hatten für jeden Geschmack und Anlass Angebote zum vierten Handwerker- und Handarbeitsmarkt aufgefahren. Selbstgestrickte Mützen, Schals und Socken sind indes eher Ladenhüter gewesen. Das lag aber nicht an der Qualität der Strickwaren, sondern eher am Wetter am letzten September-Wochenende. „Das Fest war sehr gut...
