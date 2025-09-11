Abseits vom Mainstream: Fünf feine, kleine Geheimtipps fürs Wochenende in Mittelsachsen

Flöha
Manchmal liegt das Glück im Kleinen: Die „Freie Presse“ hat fünf kleinere Events aus verschiedenen Ecken des Landkreises zusammengestellt. Vier davon sind kostenfrei.
Augustusburg: Das Schlosstheater Augustusburg lädt am Freitagabend, 19 Uhr zu einem Karl Valentin-Abend unter dem Motto „Früher war die Zukunft auch besser“ ein. Ein vergnügliche Abend gibt Besuchern Einblick in das wunderliche Alltagsleben eines gestandenen Ehepaares. Die Beharrlichkeit, einen Gegenstand oder Augenblick bis ins Tiefste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.