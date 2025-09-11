Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Solveig Schmidt berichtet am Sonntag in Naundorf von ihrer Reise in Südamerika.
Solveig Schmidt berichtet am Sonntag in Naundorf von ihrer Reise in Südamerika. Bild: Solveig Schmidt/Archiv
Solveig Schmidt berichtet am Sonntag in Naundorf von ihrer Reise in Südamerika.
Solveig Schmidt berichtet am Sonntag in Naundorf von ihrer Reise in Südamerika. Bild: Solveig Schmidt/Archiv
Flöha
Abseits vom Mainstream: Fünf feine, kleine Geheimtipps fürs Wochenende in Mittelsachsen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Manchmal liegt das Glück im Kleinen: Die „Freie Presse“ hat fünf kleinere Events aus verschiedenen Ecken des Landkreises zusammengestellt. Vier davon sind kostenfrei.

Augustusburg: Das Schlosstheater Augustusburg lädt am Freitagabend, 19 Uhr zu einem Karl Valentin-Abend unter dem Motto „Früher war die Zukunft auch besser“ ein. Ein vergnügliche Abend gibt Besuchern Einblick in das wunderliche Alltagsleben eines gestandenen Ehepaares. Die Beharrlichkeit, einen Gegenstand oder Augenblick bis ins Tiefste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
07.08.2025
3 min.
Bier, Beatles und Barock: Sieben Wochenend-Tipps aus der Redaktion
Die Filmnächte im Hof von Schloss Freudenstein sind beliebt.
Von A wie Abendmusik bis T wie Turmführung: Wer dieses Jahr mit dem Thema Schulanfang nichts am Hut hat und trotzdem was erleben will, ist in Mittelsachsen ganz richtig.
Cornelia Schönberg
11.08.2025
3 min.
Juhu Sonnenuntergang! Zeit für Sommerkino - Fünf Tipps für Mittelsachsen
Wenn die Sonne untergeht, lässt es sich im Sommerkino richtig gemütlich machen.
Endlich beginnt der Sommer! Ausgerechnet, wenn die Schule wieder losgeht. Da lohnt sich doch schon mal ein Blick auf Tipps für Ende der Woche. Einiges ist sogar kostenfrei.
Cornelia Schönberg
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel