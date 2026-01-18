„Absolut Wahnsinn!“ - Erste Glühweinwanderung in Augustusburg begeistert Hunderte

Mit großer Resonanz ist am Wochenende die erste Glühweinwanderung zwischen Erdmannsdorf, Hennersdorf und Kunnersdorf gestartet. Mehrere Vereine sorgten entlang der Strecke für Verpflegung.

Mit deutlich mehr Teilnehmern als erwartet ist am Wochenende die erste Glühweinwanderung zwischen Erdmannsdorf, Hennersdorf und Kunnersdorf durchgeführt worden. Zahlreiche Wanderer nutzten das winterliche Angebot, um bei kalten Temperaturen die Strecke zu erkunden und an mehreren Stationen Halt zu machen. Organisiert wurde die Veranstaltung von...