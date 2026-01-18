MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diese Wanderer aus Euba, Zschopau und Erdmannsdorf hatten Spaß bei der Glühweinwanderung.
Diese Wanderer aus Euba, Zschopau und Erdmannsdorf hatten Spaß bei der Glühweinwanderung. Bild: Claudia Dohle
Eine Station auf der Glühweinwanderung war das Gelände hinter dem Hennersdorfer Vereinshaus.
Eine Station auf der Glühweinwanderung war das Gelände hinter dem Hennersdorfer Vereinshaus. Bild: Claudia Dohle
Robin Wildenhain und Colin Hösel waren für die Eintracht Erdmannsdorf-Augustusburg im Grill-Einsatz.
Robin Wildenhain und Colin Hösel waren für die Eintracht Erdmannsdorf-Augustusburg im Grill-Einsatz. Bild: Claudia Dohle
Stefanie Otto und Sindy Höppner freuten sich über den Glühweinstand in Erdmannsdorf.
Stefanie Otto und Sindy Höppner freuten sich über den Glühweinstand in Erdmannsdorf. Bild: Claudia Dohle
Diese Wanderer aus Euba, Zschopau und Erdmannsdorf hatten Spaß bei der Glühweinwanderung.
Diese Wanderer aus Euba, Zschopau und Erdmannsdorf hatten Spaß bei der Glühweinwanderung. Bild: Claudia Dohle
Eine Station auf der Glühweinwanderung war das Gelände hinter dem Hennersdorfer Vereinshaus.
Eine Station auf der Glühweinwanderung war das Gelände hinter dem Hennersdorfer Vereinshaus. Bild: Claudia Dohle
Robin Wildenhain und Colin Hösel waren für die Eintracht Erdmannsdorf-Augustusburg im Grill-Einsatz.
Robin Wildenhain und Colin Hösel waren für die Eintracht Erdmannsdorf-Augustusburg im Grill-Einsatz. Bild: Claudia Dohle
Stefanie Otto und Sindy Höppner freuten sich über den Glühweinstand in Erdmannsdorf.
Stefanie Otto und Sindy Höppner freuten sich über den Glühweinstand in Erdmannsdorf. Bild: Claudia Dohle
Flöha
„Absolut Wahnsinn!“ - Erste Glühweinwanderung in Augustusburg begeistert Hunderte
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit großer Resonanz ist am Wochenende die erste Glühweinwanderung zwischen Erdmannsdorf, Hennersdorf und Kunnersdorf gestartet. Mehrere Vereine sorgten entlang der Strecke für Verpflegung.

Mit deutlich mehr Teilnehmern als erwartet ist am Wochenende die erste Glühweinwanderung zwischen Erdmannsdorf, Hennersdorf und Kunnersdorf durchgeführt worden. Zahlreiche Wanderer nutzten das winterliche Angebot, um bei kalten Temperaturen die Strecke zu erkunden und an mehreren Stationen Halt zu machen. Organisiert wurde die Veranstaltung von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
18.01.2026
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
13.01.2026
3 min.
Premiere im Erzgebirge: Schwibbogenfreunde laden zur Glühweinwanderung durchs Zschopautal ein
Seit zehn Jahren gibt es die Freunde des Schwibbogens in Kunnersdorf bei Augustusburg.
Warm anziehen, Becher einpacken und in Kunnersdorf loswandern: Am 17. Januar verspricht eine neue Glühweinwanderung aus Augustusburg durchs Zschopautal Genuss, Begegnungen und Winterstimmung.
Claudia Dohle
06:00 Uhr
3 min.
Vom Mittelmeer ins Erzgebirge: Einzigartige rote Bommelmützen als Erkennungszeichen
Jacqueline Schäfer (1. Reihe, 2.v.l) hat die Schwibbogenfreunde mit Mützen ausgestattet.
In Kunnersdorf bei Augustusburg tragen Mitglieder der Schwibbogenfreunde rote Bommelmützen. Sie sind Ergebnis von Handarbeit und Ausdruck gelebter Tradition und Gemeinschaft im Ort.
Claudia Dohle
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
Mehr Artikel