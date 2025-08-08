Achtung Autofahrer: Auf der Chemnitzer Straße wird es eng

Flöha
Der Breitbandausbau führt in Flöha zu weiteren Verkehrseinschränkungen.
Der Breitbandausbau in Flöha geht weiter und führt in der zweiten Augusthälfte zu Einschränkungen auf der B 173 (Chemnitzer Straße). Im Bereich zwischen der Star-Tankstelle und dem Abzweig Steiler Weg wird es vom 18. bis 29. August wegen Absperrungen zu Einengungen der Fahrbahnbreite kommen. Die Straße bleibt aber in beide Richtungen...
