Achtung, Autofahrer: Diese Baustellen sorgen aktuell für Behinderungen in Mittelsachsen

Rund um Freiberg, Flöha, Mittweida und Rochlitz sind die Bauarbeiter unterwegs. Zahlreiche Vollsperrungen sind gemeldet, darunter neu an der B 173 in Flöha und in Freiberg. Ein Überblick:

Augustusburg: Markt, Durchfahrt zwischen Markt und Kirchplatz, Bürgerfrühstück, Umleitung: Untere Schloßstraße, Pfarrgasse und Schloßweg am 24. August (zwischen 8 und 13 Uhr). Augustusburg: Markt, Durchfahrt zwischen Markt und Kirchplatz, Bürgerfrühstück, Umleitung: Untere Schloßstraße, Pfarrgasse und Schloßweg am 24. August (zwischen 8 und 13 Uhr).