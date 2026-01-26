MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sonja Voigt rückt die Geschichte des Fleischerhandwerks in Oederan in den Blickpunkt.
Sonja Voigt rückt die Geschichte des Fleischerhandwerks in Oederan in den Blickpunkt. Bild: Christof Heyden
Eine gut gehütete Akte zur Geschichte des Fleischerhandwerks in Oederan.
Eine gut gehütete Akte zur Geschichte des Fleischerhandwerks in Oederan. Bild: Christof Heyden
Das Fleischerhandwerk in Oederan wird in den Blickpunkt gerückt.
Das Fleischerhandwerk in Oederan wird in den Blickpunkt gerückt. Bild: Christof Heyden
Sonja Voigt rückt die Geschichte des Fleischerhandwerks in Oederan in den Blickpunkt.
Sonja Voigt rückt die Geschichte des Fleischerhandwerks in Oederan in den Blickpunkt. Bild: Christof Heyden
Eine gut gehütete Akte zur Geschichte des Fleischerhandwerks in Oederan.
Eine gut gehütete Akte zur Geschichte des Fleischerhandwerks in Oederan. Bild: Christof Heyden
Das Fleischerhandwerk in Oederan wird in den Blickpunkt gerückt.
Das Fleischerhandwerk in Oederan wird in den Blickpunkt gerückt. Bild: Christof Heyden
Flöha
Als die Fleischbank Mauer an Mauer zur Stadtkirche stand
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es geht um Wurst und Meisterochsen, Kuttelhof und Meisterehre: die Branche des Fleischerhandwerks rückt Sonja Voigt im Vortrag der beliebten Veranstaltungsreihe in den Blickpunkt.

Die Zeitreise führt in die knapp 500-jährige Kulturgeschichte der Lebensmittelherstellung, die Sonja Voigt aus Oederan für die 8. Folge der Veranstaltungsreihe auf 19 Seiten Papier und mit 101 Grafiken und Fotos aufbereitet hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
12.01.2026
4 min.
Oederaner Winterschwimmer: Blau-gelbe Eishaie bereiten Eisbaden bei Nacht vor
Detlef Fröbel knackt den Eispanzer im Stadtbad mit einer Kettensäge.
Mit Kettensäge im Stadtbad: Die Oederaner Winterschwimmer erwarten Eisbader aus den Hochburgen Sachsens und Thüringens zur Jubiläumsshow. Auch Dresdner, Chemnitzer und Geraer könnten anreisen.
Christof Heyden, Mario Steinebach
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
07:00 Uhr
3 min.
Oederaner Blasmusikanten: Wenn Klänge zu Geschichten werden
Probe des Nachwuchsensembles im Vorjahr im Probendomizil Bürgersaal Oederan.
Mit bekannter Musik aus „Die Schöne und das Biest“ öffnen die Oederaner Blasmusikanten mit ihrem Nachwuchsensemble New Generation die Tore zu einer zauberhaften Welt.
Christof Heyden
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
Mehr Artikel