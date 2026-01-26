Als die Fleischbank Mauer an Mauer zur Stadtkirche stand

Es geht um Wurst und Meisterochsen, Kuttelhof und Meisterehre: die Branche des Fleischerhandwerks rückt Sonja Voigt im Vortrag der beliebten Veranstaltungsreihe in den Blickpunkt.

Die Zeitreise führt in die knapp 500-jährige Kulturgeschichte der Lebensmittelherstellung, die Sonja Voigt aus Oederan für die 8. Folge der Veranstaltungsreihe auf 19 Seiten Papier und mit 101 Grafiken und Fotos aufbereitet hat.