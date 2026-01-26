Als die Fleischbank Mauer an Mauer zur Stadtkirche stand

Flöha
Es geht um Wurst und Meisterochsen, Kuttelhof und Meisterehre: die Branche des Fleischerhandwerks rückt Sonja Voigt im Vortrag der beliebten Veranstaltungsreihe in den Blickpunkt.
Die Zeitreise führt in die knapp 500-jährige Kulturgeschichte der Lebensmittelherstellung, die Sonja Voigt aus Oederan für die 8. Folge der Veranstaltungsreihe auf 19 Seiten Papier und mit 101 Grafiken und Fotos aufbereitet hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.