„Alte Lady“ in Augustusburg wird 114: Am Sonntag steigt das Drahtseilbahnfest

Von 10 bis 15 Uhr soll das Drahtseilbahnfest am Sonntag gefeiert werden. Was erwartet die Besucher?

Augustusburg.

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) lädt am kommenden Sonntag, 22. Juni wieder zum Drahtseilbahnfest nach Augustusburg ein. Die „Alte Lady“ wird 114 Jahre alt, und das soll von 10 bis 15 Uhr gefeiert werden. Der an der Talstation beginnende Waldweg verspricht eine aufregende Zeitreise für alle kleinen Abenteurer. Bei der Schatzsuche zum Thema „200 Jahre Eisenbahn in Europa“ gilt es, knifflige Rätsel zu lösen und den Schatz der Zeitreisenden zu finden. Außerdem findet wieder die alljährliche Sternwanderung statt, bei welcher sich die Wandervereine der Region auf den Weg zur Drahtseilbahn machen. Und es gibt natürlich auch Livemusik, kulinarische Angebote, spielerische Mitmachaktionen sowie das VMS-Infomobil. (fp)