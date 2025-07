Alte Post in Flöha: Jetzt gibt es im neuen Kiosk Brief und Siegel

Der kleine Laden in der Alten Post in Flöha ist jetzt auch eine Postfiliale. Nach gut drei Wochen freut sich Betreiber Paul Zieschang über die gute Kundenresonanz. Und was wird am häufigsten gefragt?

Jetzt ist sie komplett - die Alte Post. Seit Mittwoch werden im neuen Kiosk im historischen Postamtsgebäude an der Bahnhofstraße in Flöha auch Postdienstleistungen angeboten. Gleich am ersten Tag konnte Paul Zieschang einen großen Andrang bilanzieren. Jetzt ist sie komplett - die Alte Post. Seit Mittwoch werden im neuen Kiosk im historischen Postamtsgebäude an der Bahnhofstraße in Flöha auch Postdienstleistungen angeboten. Gleich am ersten Tag konnte Paul Zieschang einen großen Andrang bilanzieren.