Altmarkt-Stube in Oederan: Erste Bilanz fällt positiv aus

Zu Himmelfahrt bietet die Altmarkt-Stube in Oederan ein besonderes Programm an. In Flöha kann man beim Kanusportverein und am Auenstadion Party und Sport verbinden.

Wenn Politiker ein neues Amt übernehmen, wird gern nach 100 Tagen eine erste Zwischenbilanz gezogen. Peggy Musuly hat diesen Zeitraum bereits überschritten. Sie wagte Anfang des Jahres den Sprung in die Gastronomie, öffnete in Oederan die Altmarkt-Stube. „Es gibt sicherlich immer wieder Auf und Ab. Aber ich kann grundsätzlich ein sehr gutes... Wenn Politiker ein neues Amt übernehmen, wird gern nach 100 Tagen eine erste Zwischenbilanz gezogen. Peggy Musuly hat diesen Zeitraum bereits überschritten. Sie wagte Anfang des Jahres den Sprung in die Gastronomie, öffnete in Oederan die Altmarkt-Stube. „Es gibt sicherlich immer wieder Auf und Ab. Aber ich kann grundsätzlich ein sehr gutes...