Am helllichten Tag: Altkleidercontainer in Oederan aufgebrochen

Großes Durcheinander am Oederaner Bahnhof: Textilien aus einem Sammelcontainer sind breit verstreut worden. Was sagt die Polizei dazu?

Am späten Montagnachmittag tauchten die ersten Bilder bei Facebook auf: Rund um die beiden Altkleidercontainer in der Bahnhofstraße in Oederan liegen zahlreiche gefüllte Plastikbeutel und Kleidungsstücke. Was war da los? Bei der Polizeidirektion Chemnitz teilt Sprecher Marcus Gerschler mit, nach derzeitigem Kenntnisstand sei einer der beiden...