Flöhas größter Handwerksbetrieb erweitert seinen Standort. Nebenan sind zwei weitere Gewerbe-Neubauten geplant.

Die neue Produktionshalle der Firma W&S Sanitärsysteme an der Chemnitzer Straße (B 173) in Flöha nimmt Gestalt an. Das Stahlträgerskelett ist montiert. Auf dem rund 3600 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Chemnitzer Straße und Turnerstraße soll bis zum Sommer die neue Produktionshalle fertig sein. Die Firma W&S Sanitärsysteme mit...