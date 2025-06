Das Erlebnisbad Oederan ist am Dienstag in die Saison gestartet. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv

Flöha 10.06.2025

Anbaden in Oederan und Cocktails in Mittweida - Fünf Tipps für die kurze Woche in Mittelsachsen

Diese Vier-Tage-Woche ist alles andere als langweilig: Wie wäre es mit Volkssportduathlon in Weißenborn, einer Mittagspause an der Silbermannorgel oder einem Besuch in Gröbschütz? Die Temperaturen steigen wieder, die Freibäder und Badeseen der Region dürften also auch in dieser kurzen Woche nach den Feiertagen gefragt sein. Die Temperaturen steigen wieder, die Freibäder und Badeseen der Region dürften also auch in dieser kurzen Woche nach den Feiertagen gefragt sein.