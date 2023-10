Angriff am Bahnhof Flöha: Polizei hat erste Hinweise auf Mittäter

Neben dem mutmaßlichen Täter ermittelt die Polizei gegen zwei weitere Personen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Wie schützt sie derzeit den Bahnhof und die Wohnung des Verdächtigen?

Flöha/Niederwiesa. Nach dem blutigen Kopfstoß vom Bahnhof Flöha dauern die Ermittlungen an. Ein 14-jähriger, polizeibekannter Iraker ist bereits wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. Ein Video zeigt, wie er am 25. September einen 15-Jährigen in der Unterführung attackierte. Dem Opfer wurden auch Brandwunden zugefügt.

Auf Nachfrage teilt Jana Ulbricht, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, mit: "Bezüglich der zwei bis dato noch unbekannten Mittäter des Haupthandelnden liegen erste Hinweise vor." Man gehe den Hinweisen nach, um die Identität eindeutig festzustellen. Die genauen Handlungen der beiden seien Gegenstand der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Außerdem sei auch der Zeuge vernommen worden, der dem 15-Jährigen zu Hilfe gekommen war.

Angriff auf Wohnung in Niederwiesa: Polizei sucht Zeugen

Noch keine Hinweise hat die Polizei zum Angriff auf das Wohnhaus des mutmaßlichen Täters und seiner Familie in Niederwiesa. Unbekannte hatten vermutlich in der Nacht zum Sonntag eine Gerüststange durchs Fenster geworfen. Dazu sucht die Polizei unter Ruf 03727-9800 nach Zeugen. Sprecherin Ulbricht teilte außerdem mit, dass das Wohnhaus zurzeit verstärkt bestreift werde. Am Bahnhof Flöha gebe es unabhängig vom aktuellen Vorfall eine verstärkte Bestreifung in Zusammenarbeit mit Stadt und Bundespolizei. (eva)