Auch das ist Christi Himmelfahrt in Mittelsachsen: Gottesdienste unter freiem Himmel

Tausende Gläubige gehen an Christi Himmelfahrt in die Kirche. Doch es gibt auch andere, idyllischere Orte für einen Gottesdienst, etwa das Waldschlösschen auf dem Rochlitzer Berg und den Schlosspark in Lichtenwalde.

Gottesdienste unter freiem Himmel gehören zu Christi Himmelfahrt dazu. Auch im Landkreis Mittelsachsen wird an dieser Tradition festgehalten. Ein ebenso idyllischer wie stimmiger Ort dafür findet sich inmitten von reichlich Grün auf dem Rochlitzer Berg: das Waldschlösschen. Nach längerer Pause konnte auf dem Areal wieder Gottesdienst gefeiert...