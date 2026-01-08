MENÜ
In der Nacht zum Donnerstag wurde in Falkenau noch einmal beschneit und präpariert.
In der Nacht zum Donnerstag wurde in Falkenau noch einmal beschneit und präpariert. Bild: T. Bäßler/Skiclub
Flöha
Auch in Falkenau hat jetzt die Skisaison begonnen
Redakteur
Von Matthias Behrend
Wegen Wassermangels konnte der Skiclub den Hang bislang nicht beschneien. Doch der Rückstand ist aufgeholt. In Augustusburg gibt es dank Neuschnee-Prognose die Aussicht auf Naturbahn-Rodelspaß.

Auch in Falkenau hat die Skisaison begonnen. Am Donnerstagnachmittag ist der Schlepplift am Plauer Berg erstmals in Betrieb genommen worden. In der Nacht zum Donnerstag wurde die Piste noch einmal beschneit und präpariert. Auch für die nächsten Tage ist Skibetrieb angesagt: am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am...
