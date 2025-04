Audi rast mit 141 km/h durch Tempo-70-Zone bei Niederwiesa

Bei einer Tempokontrolle hat die Polizei am Mittwoch 667 Fahrzeuge zwischen Chemnitz und Flöha „gemessen“.

Niederwiesa.

Für den Fahrer eines Audi wird es teuer: Er raste am Mittwoch mit 141 km/h durch eine Tempo-70-Zone auf der Bundesstraße 173 nahe Niederwiesa. Er war also doppelt so schnell wie erlaubt. Diese Überschreitung kann laut Bußgeldkatalog mit einem Bußgeld von 600 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten im Verkehrszentralregister geahndet werden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz hatten am Mittwoch auf der B 173 zwischen Chemnitz und Flöha, auf Höhe des Abzweigs zur B 173N, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Zwischen 7 und 12.15 Uhr passierten 667 Fahrzeuge die Messstelle; 43 davon waren zu schnell. Zehn Überschreitungen lagen demnach im Bußgeldbereich. (fp)