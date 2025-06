Audi überschlägt sich in Augustusburg - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Laut Polizei kam der Pkw gegen 21 Uhr auf der Straße An der Rodelbahn von der Fahrbahn ab.

Ein 26-jähriger ist bei einem Unfall am Sonntagabend in Augustusburg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 21 Uhr mit einem Audi auf der Straße An der Rodelbahn (S 236) in Richtung Erdmannsdorf unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Büttnerloch kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei...