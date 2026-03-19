Auf die Eier, fertig los – Augustusburg lädt zum großen Eierrollen ein

Flöha
Am 5. April wird Augustusburg wieder zur Rollstrecke: Beim traditionellen Eierrollen treten rund 300 bunt gestaltete Holzeier gegeneinander an.
Am 5. April findet ab 14 Uhr wieder das große Eierrollen in der Altstadt von Augustusburg statt. Der Kulturförderverein Augustusburg führt erneut das legendäre Osterspektakel für Jung und Alt durch. Ab 15 Uhr rollen in mehreren Durchgängen knapp 300 Holzeier die Pflastersteine den Marktberg hinunter. Wettbewerbseier können ab dem 25. März...
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