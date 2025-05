Augustusburg blüht: Rhododendren verzaubern mit farbenprächtigen Blüten

Wer noch einen Tipp für einen schönen Spaziergang sucht, sollte sich nach Augustusburg aufmachen. Denn dort blühen aktuell die Alpenrosen.

Was die Krokuswiesen für Drebach sind, könnten die Rhododendrenbüsche für Augustusburg sein. Zumindest blühen diese aktuell an vielen Stellen in der Stadt. Während die weißen Blüten größtenteils schon verblüht sind, leuchten jetzt besonders jene in violett sowie in rot- und rosafarbenen Tönen.