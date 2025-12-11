Augustusburg feiert Männelmarkt – fünf Tipps für einen der schönsten Weihnachtsmärkte

Am dritten Advent bietet der Augustusburger Männelmarkt mit Musik, Männelparade, Adventslieder und Markttreiben. Die „Freie Presse“ hat fünf Tipps.

Am dritten Adventswochenende lädt der Augustusburger Männelmarkt zum stimmungsvollen Bummel durch die historische Altstadt ein. Am 13. und 14. Dezember herrscht jeweils von 11 bis 19 Uhr reges Markttreiben rund um Markt, Schlossstraße und Stadthaus. Händler, Vereine und Gastronomen präsentieren regionale Produkte, kunsthandwerkliche... Am dritten Adventswochenende lädt der Augustusburger Männelmarkt zum stimmungsvollen Bummel durch die historische Altstadt ein. Am 13. und 14. Dezember herrscht jeweils von 11 bis 19 Uhr reges Markttreiben rund um Markt, Schlossstraße und Stadthaus. Händler, Vereine und Gastronomen präsentieren regionale Produkte, kunsthandwerkliche...