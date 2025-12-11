MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Augustusburg feiert Männelmarkt – fünf Tipps für einen der schönsten Weihnachtsmärkte

Die Mitarbeiter des Augustusburger Bauhofes stellen die Marktbuden auf und schmücken den Weihnachtsmarkt.
Die Mitarbeiter des Augustusburger Bauhofes stellen die Marktbuden auf und schmücken den Weihnachtsmarkt. Bild: Claudia Dohle
Ruhe vor dem Sturm: Am 13. und 14. Dezember herrscht jeweils von 11 bis 19 Uhr reges Markttreiben rund um Markt, Schlossstraße und Stadthaus in Augustusburg
Ruhe vor dem Sturm: Am 13. und 14. Dezember herrscht jeweils von 11 bis 19 Uhr reges Markttreiben rund um Markt, Schlossstraße und Stadthaus in Augustusburg Bild: Claudia Dohle
In der Augustusburger Stadtkirche St. Petri findet am Samstag um 16.30 Uhr gemeinsames Adventsliedersingen statt.
In der Augustusburger Stadtkirche St. Petri findet am Samstag um 16.30 Uhr gemeinsames Adventsliedersingen statt. Bild: Claudia Dohle
Die Mitarbeiter des Augustusburger Bauhofes stellen die Marktbuden auf und schmücken den Weihnachtsmarkt.
Die Mitarbeiter des Augustusburger Bauhofes stellen die Marktbuden auf und schmücken den Weihnachtsmarkt. Bild: Claudia Dohle
Ruhe vor dem Sturm: Am 13. und 14. Dezember herrscht jeweils von 11 bis 19 Uhr reges Markttreiben rund um Markt, Schlossstraße und Stadthaus in Augustusburg
Ruhe vor dem Sturm: Am 13. und 14. Dezember herrscht jeweils von 11 bis 19 Uhr reges Markttreiben rund um Markt, Schlossstraße und Stadthaus in Augustusburg Bild: Claudia Dohle
In der Augustusburger Stadtkirche St. Petri findet am Samstag um 16.30 Uhr gemeinsames Adventsliedersingen statt.
In der Augustusburger Stadtkirche St. Petri findet am Samstag um 16.30 Uhr gemeinsames Adventsliedersingen statt. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Augustusburg feiert Männelmarkt – fünf Tipps für einen der schönsten Weihnachtsmärkte
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am dritten Advent bietet der Augustusburger Männelmarkt mit Musik, Männelparade, Adventslieder und Markttreiben. Die „Freie Presse“ hat fünf Tipps.

Am dritten Adventswochenende lädt der Augustusburger Männelmarkt zum stimmungsvollen Bummel durch die historische Altstadt ein. Am 13. und 14. Dezember herrscht jeweils von 11 bis 19 Uhr reges Markttreiben rund um Markt, Schlossstraße und Stadthaus. Händler, Vereine und Gastronomen präsentieren regionale Produkte, kunsthandwerkliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
19.11.2025
4 min.
Europa, China, Augustusburg – Chor gestaltet besonderes Adventskonzert
Werner Sieber (r.) und Dr. Lucas Lindner engagieren sich beim Lionsclub Flöha/Augustusburg.
Musik und Mitgefühl vereinen sich beim Adventskonzert des Lionsclub Flöha/Augustusburg, dessen Erlöse wohltätigen Zwecken zugutekommen.
Knut Berger
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09.12.2025
1 min.
Schattenspiel in Augustusburg: Ein künstlerischer Streifzug durch Ostdeutschland
Frederic Heisig zeigt am Sonnabend in Augustusburg ein Schattenspiel.
Theatermacher Frederic Heisig hat ein Stück eigens in der Stadt im Erzgebirge entwickelt.
Steffen Jankowski
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
Mehr Artikel