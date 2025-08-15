Augustusburg frühstückt gemeinsam: Livemusik und Animation locken auf den Markt

Flöha
Bereits zum dritten Mal verwandelt sich der Marktplatz in Augustusburg zum großen Frühstückstreff. Der Kulturförderverein der Stadt lädt zum gemütlichen Beisammensein mit Brötchen und Kaffee ein.
Für den 24. August ist ein großes Bürgerfrühstück in Augustusburg geplant. Der Kulturförderverein Augustusburg lädt zum gemütlichen Frühstück in die Altstadt ein. Es ist das dritte Mal, dass der Kulturförderverein diese gemeinsame Morgenmahlzeit durchführt.
