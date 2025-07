Augustusburg: Motorrad stürzt in Böschung

Beim Überholen stieß ein Ford mit einem Motorrad zusammen. Der 50-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Augustusburg schwer verletzt wurden. Laut Polizei befuhr am Samstagnachmittag ein 28-Jähriger mit einem Pkw Ford mit Anhänger die S 236 aus Richtung Augustusburg in Richtung Erdmannsdorf. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang Erdmannsdorf wollte er auf der Gefällestrecke ein langsam vor ihm fahrendes...