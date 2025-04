Augustusburg: Science-Fiction-Autor Mirko Hübner geht mit Publikum auf Zeitreise

Der Verein „Auf weiter Flur“ lädt am Freitag, 14. März, 19 Uhr, ins Lehngericht Augustusburg zu einer Lesung ein. Was wird geboten?

Augustusburg.

Zu einer literarischen Zeitreise mit Mirko Hübner lädt der Verein Auf weiter Flur am Freitag, 14. März, 19 Uhr, ins Lehngericht Augustusburg ein. Mit Witz, Magie und Leidenschaft präsentiert der Autor seine Zeitreise-Trilogie „Reversum“ und beweist mit einem Augenzwinkern, dass Zeitreisen möglich sind, heißt es in der Vorankündigung. Er nimmt das Publikum mit in eine Welt, in der die Zeit rückwärts läuft. Dabei stellt er den neuesten Band „Reversum: Verloren in der Zeit“ vor und enthüllt spannende Details. Hübner, geboren 1973 in Annaberg-Buchholz und in Baden-Württemberg lebend, ist Ingenieur, Softwareentwickler, Entertainer und Autor. Er widmet er sich seit vielen Jahren der Science-Fiction-Literatur. (fp)