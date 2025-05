Augustusburg und die Kulturhauptstadt: Wird das noch was?

Augustusburg und die Kulturhauptstadt - das ist bislang keine einfache Beziehung. Stefan Tschök ist als Autor Kulturhauptstadt-Botschafter und er will über den Beziehungsstatus diskutieren.

Auf seiner Purple-Path-Tour macht Stefan Tschök am 8. Mai in Augustusburg Station. Im Lehngericht wird der Autor aus Chemnitz mit dem Augustusburger Bürgermeister Jens Schmidt darüber sprechen, ob die Kleinstadt von der großen Kulturhauptstadt profitieren kann und wenn ja, wie. „Und was haben wir davon?“ ist das Motto der Tour, die Stefan...