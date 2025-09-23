Augustusburg: Warum Fußballer plötzlich einen Baum pflanzen - und wer noch alles mitmacht

Flöha
Die Aktion begeistert viele Erzgebirger: Bei einer Pflanz-Challenge nominieren sich verschiedene Vereine aktuell gegenseitig, um Bäumchen einzupflanzen.
Viele Vereine in Augustusburg und Umgebung haben in den letzten Tagen Bäumchen gepflanzt, weil sie zuvor von anderen Vereinen dazu nominiert wurden. Dieser Hype um die Pflanzaktion läuft schon eine Weile, doch die Nominierungen im Bereich Augustusburg und Umgebung haben in den letzten Tagen ihren Höhepunkt erreicht. Es gibt kaum einen Verein,...
