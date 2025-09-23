Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Augustusburg: Warum Fußballer plötzlich einen Baum pflanzen - und wer noch alles mitmacht

Die Fußballmannschaft von Eintracht Erdmannsdorf-Augustusburg pflanzte eine Eiche.
Die Fußballmannschaft von Eintracht Erdmannsdorf-Augustusburg pflanzte eine Eiche.
Die Fußballmannschaft von Eintracht Erdmannsdorf-Augustusburg pflanzte eine Eiche.
Die Fußballmannschaft von Eintracht Erdmannsdorf-Augustusburg pflanzte eine Eiche.
Flöha
Augustusburg: Warum Fußballer plötzlich einen Baum pflanzen - und wer noch alles mitmacht
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Aktion begeistert viele Erzgebirger: Bei einer Pflanz-Challenge nominieren sich verschiedene Vereine aktuell gegenseitig, um Bäumchen einzupflanzen.

Viele Vereine in Augustusburg und Umgebung haben in den letzten Tagen Bäumchen gepflanzt, weil sie zuvor von anderen Vereinen dazu nominiert wurden. Dieser Hype um die Pflanzaktion läuft schon eine Weile, doch die Nominierungen im Bereich Augustusburg und Umgebung haben in den letzten Tagen ihren Höhepunkt erreicht. Es gibt kaum einen Verein,...
Mehr Artikel