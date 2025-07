Augustusburg: Warum im Lehngericht eine Höhle gebaut wird

Das Augustusburg Lehngericht wurde zur Kreativwerkstatt: Dort waren Höhlenbauer am Werk. Was es mit El Grotto auf sich hat.

Lasst uns eine Höhle im Lehngericht bauen - so lautet das Motto für eines der Mitmachangebote im soziokulturellen Begegnungshaus am Fuße der Augustusburg. Die Idee der Gastgeber um Nadine Knödler: „Grotte, Gewölbe, Höhle – alles Namen für einen unterirdischen Hohlraum. Solche Räume regen die Fantasie an und bieten Platz für...