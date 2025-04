Augustusburger Gärtnerei seit 122 Jahren in Familienhand: „Ich habe den schönsten Beruf der Welt“

Zur Aktion „Blühendes Sachsen“ öffnete Karin Weißbach ihren Familienbetrieb. Hitzebeständige Pflanzen sind zunehmend gefragt. Und noch etwas ist den Kunden seit einigen Jahren wichtig.

Die Nächte sind noch kühl in Augustusburg, doch es ist kein Frost mehr angesagt. Und so kribbelt es vielen in den Fingern, die sich mehr Farbe für ihren Balkon wünschen.