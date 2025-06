Augustusburger gehen mit dem Balkan-Taxi auf eine Schlagloch-Rallye

Ein altes Taxi, zwei Freunde, zwölf Länder und eine Menge Kilometer auf dem Tacho– viel mehr braucht es nicht, um an einer besonderen Rallye teilzunehmen.

Zwei Millimeter Stahl soll das alte Taxi von unten zusammenhalten, damit es unbeschadet durch viele Schlaglöcher fahren kann. „Den Unterfahrschutz haben wir zur Verstärkung drunter geschweißt“, sagt Marcel Langer. Gemeinsam mit seinem Freund Roberto Gataz schraubt und schweißt er in seiner Freizeit gerne in einer Hobbywerkstatt an Autos...